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Благотворители призывают уфимцев собрать подгузники для детей-сирот

13 октября 2015, 15:22
Некоммерческий благотворительный фонд «Наши дети» приглашает уфимцев принять участие во всероссийской ежегодной акции «Сухая попа». Организаторы планируют привлечь внимание общественности и государства к проблемам сиротства и собрать подгузники для детей, оставшихся без попечения родителей. В палатах отказников всегда нужны подгузники с 1 по 5 размер, влажные салфетки, жидкое мыло, присыпка, одноразовые пеленки, ватные палочки. Уфимцы могут купить что-то из этого списка и принести 24 октября в торговый центр «Мега» или в офис фонда в любой будний день.

Самое главное, что необходимо малышу – забота взрослого человека, к которому ребенок испытывает доверие. Вы можете помочь окружить детей-отказников заботой любящих нянь. Сделайте любой перевод на программу «Больничные дети» НБФ «Наши дети», и все перечисленные вами средства пойдут на оплату труда нянечек для отказников. Также вы можете организовать сбор средств или подгузников на предприятии. Позвоните в фонд, и его сотрудники вышлют вам всю необходимую информацию, пришлют макеты плакатов, с помощью которых организовать сбор будет легче. Вы можете выступить волонтером на акции 24 октября – раздавать листовки, информировать об акции посетителей «Меги». Вы можете оказать акции информационную поддержку, рассказав о ней друзьям и знакомым.

Если Вы – творческая личность, то можете принять участие в работе арт-зоны как художник или аниматор. Нужно будет играть с детьми, рисовать аквагрим. Если вы умеете делать что-то совсем особенное, то сотрудники фонда найдут применение вашим талантам.

Координаты для связи: т. 232-89-04, 8-927-08-60-105, 8-987-01-66-506. Адрес фонда: ул. Лесотехникума, 53, офис 23, 3 этаж.

Кроме сбора подгузников в «Меге» 24 октября будет проходить праздник. Приходите с детьми, пусть они повеселятся и заодно получат опыт добрых дел. Мероприятие продлится с 12 до 18 часов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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