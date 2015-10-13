Благотворители призывают уфимцев собрать подгузники для детей-сирот

Самое главное, что необходимо малышу – забота взрослого человека, к которому ребенок испытывает доверие. Вы можете помочь окружить детей-отказников заботой любящих нянь. Сделайте любой перевод на программу «Больничные дети» НБФ «Наши дети», и все перечисленные вами средства пойдут на оплату труда нянечек для отказников. Также вы можете организовать сбор средств или подгузников на предприятии. Позвоните в фонд, и его сотрудники вышлют вам всю необходимую информацию, пришлют макеты плакатов, с помощью которых организовать сбор будет легче. Вы можете выступить волонтером на акции 24 октября – раздавать листовки, информировать об акции посетителей «Меги». Вы можете оказать акции информационную поддержку, рассказав о ней друзьям и знакомым.