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Уфимец Чайченко потребовал отменить результаты выборов на ряде УИК в Уфе

22 марта 2018, 17:08
Он записал видеообращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой.

Вчера, 21 марта, уфимец Станислав Чайченко, член ТИК Демского района с правом совещательного голоса, обратился в видеообращении к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. В нем он потребовал отменить результаты выборов на ряде УИК в Демском районе Уфы.

По словам Чайченко, по данным членов УИК с правом совещательного голоса на ряде участков допущено превышение данных о явке над данными, которые получили они в ходе наблюдения на участке.

- Так на участке № 16 превышение составило 265, №20 - 300, №6 - 400, №5 - 200, №1 - 210, №17 - 59, - говорит он и делает вывод. - Выборы сфальсифицированы.

Также Станислав Чайченко обращает внимание на тот факт, что утром 18 марта телефон у него и члена ТИК Демского района Рустема Мулюкова были заблокированы и они не могли наладить оперативную связь с наблюдателями.

Другим косвенным доказательством фальсификации выборов Чайченко считает то, что членам УИК с правом совещательного голоса не давали возможности записать особое мнение в итоговых протоколах.

Перечислив эти и другие примеры нарушений, Чайченко потребовал отмены результатов выборов и пригласил Эллу Памфилову приехать в Уфу.

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