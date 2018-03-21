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Выборы в Башкирии: Где больше всего любят Путина и Грудинина и не только

21 марта 2018, 11:33
Медиакорсеть знакомит с результатами поддержки Путина, Грудинина, Жириновского и Собчак в Башкирии.

Ресурс votum.me опубликовал статистику по регионам страны. Мы решили рассказать о том, где в Башкирии кандидаты набрали наибольшее и наименьшее количество голосов в относительном выражении.

Победитель выборов Владимир Путин в среднем по Башкирии набрал 77,69% голосов. Больше всего в процентах за Путина проголосовали в Кармаскалинском (91,4%) и Бакалинском (89%) районах. Меньше всего – в Стерлибашевском и Давлекановском районах (69,7%).

Результат Павла Грудинина в Башкирии в целом – 12,09%. Самые большие проценты Павел Грудинин набрал в Абзелиловском (21,5%) и Калтасинском (20,6%) районах. Меньше всего – в Кармаскалинском районе (3,8%).

Владимир Жириновский в Башкирии набрал 5,03% голосов избирателей, принявших участие в голосовании 18 марта. Больше всего голосов ему отдали Давлекановский (9,7%) и Нуримановский (8,5%) районы. Меньше всего – Бакалинский (2 %).

Ксения Собчак показала в Башкирии результат в 1,26%. Максимальная доля голосов у нее - в Уфимском районе (2%) и в Уфе (1,9%). Самая низкая поддержка – в Кармаскалинском и Белокатайском районах (0,4%).

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