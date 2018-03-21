Выборы в Башкирии: Где больше всего любят Путина и Грудинина и не только

Победитель выборов Владимир Путин в среднем по Башкирии набрал 77,69% голосов. Больше всего в процентах за Путина проголосовали в Кармаскалинском (91,4%) и Бакалинском (89%) районах. Меньше всего – в Стерлибашевском и Давлекановском районах (69,7%).