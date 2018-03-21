Рустэм Хамитов - о дольщиках: Пора мэрам заниматься делом, а не пиаром

- Нужно строго спрашивать с мэрий, с городских округов за то, что происходит в части строительства, - сказал он. - Пора мэрам прекращать этот бесконечный пиар на теме строительства, бахвальство, а по-настоящему надо начинать заниматься делом. Пиаром и бахвальством с ситуацией не справимся, нужно привлечь все силы, разумно работающие на строительном рынке и ситуацию в строительной отрасли выправлять.