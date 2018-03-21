Рустэм Хамитов: «Миловский парк» достроят к 2020 году

На приеме граждан, который провел Рустэм Хамитов во вторник, 20 марта, состоялась его встреча с представителями инициативной группы дольщиков «Миловского парка», которые рассказали главе республики, что на сегодняшний день заселены 350 квартир в злополучном жилом комплексе.