В Уфе дольщики воздушных этажей «Солнечного» продолжают пикеты

- Они пригласили нас и предоставили на выбор квартиру в Черниковке на улице Льва Толстого или на 24 этаже одного из домов в микрорайоне «Глумилино», - рассказывает Артур. – У меня двое детей инвалидов, они постоянно должны находиться под присмотром врачей для того, чтобы состояние их здоровья не ухудшилось. Все реабилитационные центры и больницы, где мы стоим на учете, находятся в центре города, поэтому жилье в Черниковке нам неудобно. Из-за страха вообще ничего не получить, я согласился на Глумилино. Но 24-этаж - это так высоко. Страшно представить, что будет, если сломаются лифты. Как мой сын – инвалид по зрению, будет подниматься на 24 этаж, - говорит Артур.