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Ветераны России взяли на контроль строительство полигона ТБО в Башкирии

20 марта 2018, 15:47
Общественники из Благовещенска продолжают сообщать во все инстанции об опасном экологическом прецеденте.

Партия ветеранов России и общественное движение «Патриотические силы в поддержку политики Президента» запустили горячую линию по юридическим и социальным вопросам граждан в республике Башкортостан. Одним из первых тревожных сигналов, поступивших на нее из нашего региона, стало сообщение о ситуации вокруг строительства полигона ТБО в районе города Благовещенска.

Как уточнили в центральном аппарате Партии ветеранов России, сообщение на данную тему поступило, в частности, от общественного активиста Геннадия Безносикова.

Напомним, по планам, обнародованным компанией-инвестором, получившей разрешение на строительство объекта, полигон строится в пяти километрах от Благовещенска, вблизи села Новонадеждино, на территории общей площадью 42 га. На этой площадке предполагается, как заявляет компания, также разместить мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год и комплекс по переработке промышленных отходов IV и V классов опасности.

Несмотря на заверения предпринимателей, жители города и района обеспокоены тем, что возведение полигона может обернуться экологической катастрофой, ведь полигон собираются строить в непосредственной близости от населенных пунктов.

- Несмотря на то, что в данном регионе уже функционируют полигон для нужд жителей «Втор Ресурс» и мусоросортировочный комплекс мощностью до 30 000 тонн в год, полностью обеспечивающие район и город в потребности утилизации отходов, население обеспокоено строительством нового полигона, который будет вести утилизацию отходов уже из других городов и районов. Тем самым будет серьезно нарушена экология местности и повысится без того высокий уровень заболеваемости граждан, - говорится в сообщении на сайте Партии ветеранов России.

Информацию о благовещенской проблеме активисты Партии ветеранов России переслали в другие инстанции, включая Генпрокуратуру, минприроды России и правительство страны.

Телефон горячей линии Партии ветеранов России: +7 (800)777-27-63.

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