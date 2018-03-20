Ветераны России взяли на контроль строительство полигона ТБО в Башкирии

- Несмотря на то, что в данном регионе уже функционируют полигон для нужд жителей «Втор Ресурс» и мусоросортировочный комплекс мощностью до 30 000 тонн в год, полностью обеспечивающие район и город в потребности утилизации отходов, население обеспокоено строительством нового полигона, который будет вести утилизацию отходов уже из других городов и районов. Тем самым будет серьезно нарушена экология местности и повысится без того высокий уровень заболеваемости граждан, - говорится в сообщении на сайте Партии ветеранов России.