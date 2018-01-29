Полигон ТКО в Благовещенске: застройщик оспаривает свои права в суде

Представитель администрации пояснила, что действительно разрешение было выдано в июне. Однако, потом в администрации была проведена внутренняя проверка, в ходе которой выяснилось, что разрешение было выдано с нарушениями градостроительного, экологического, природоохранного законодательства. Она отметила, что компания не предоставила материалы градостроительной экспертизы, а публичные слушания были проведены не в соответствии с законодательством.