В Уфе журналисты заявили, что избиркомы скрыли нарушения

Сегодня, 20 марта, стало известно, что в Уфе три журналиста разных СМИ подали жалобы на нарушения территориальных избирательных комиссий, допущенные 18 марта. Свои заявления они обосновали весомыми доказательствами.
Заявителями стали главный редактор газеты «КоммерсантЪ в Уфе» Наталья Павлова и два сотрудника радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» - Дарья Кучеренко и Руслан Валиев. Жалобы были направлены ими в территориальные комиссии, ЦИК Башкирии и ЦИК России. Дарья и Наталья действовали независимо друг от друга.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Уфа», Дарья Кучеренко в своей жалобе указала, что зашла в кабинку для голосования и заштриховала все квадраты напротив фамилий кандидатов, а затем написала в верхней части бюллетеня: «Это не выборы! Это спектакль». Затем девушка свернула бюллетень и опустила в урну,
Наталья Павлова перечеркнула фамилии кандидатов, вписав в бюллетень строку о том, что ее кандидата среди перечисленных нет, и опустила бюллетень в урну для голосования.
- Наши голоса на выборах президента РФ "пропали": испорченные бюллетени с пометкой, что в них нет нашего кандидата, не засчитаны комиссиями как недействительные. В графе "недействительные бюллетени", куда должны были засчитать наши бланки, на наших участках стоят нули, - сообщила в фейсбуке Наталья Павлова.
Она голосовала по месту регистрации в школе №29 Сипайлово, УИК №253. Дарья Кучеренко - на УИК №175 в "Доме профсоюзов".
Свою жалобу подал и Руслан Валиев, который просто вынес свой бюллетень с избирательного участка. В отчетной документации на УИК №413 в Советском районе Уфы, откуда журналист вынес бюллетень, в графе "утраченные" стоит ноль.
То есть во всех трех случаях избиркому предоставили недостоверные отчеты.
Сегодня на связь с Русланом Валиевым вышел председатель участковой комиссии. Он пришел в редакцию и попросил показать ему вынесенный с участка бюллетень. Потом уточнил, что даст ответ по поводу происшедшего в ближайшие дни.
- Я не собиралась ставить эксперимент, я пошла, чтобы выразить свою гражданскую позицию, и даже не ожидала, что так будет, - призналась в беседе с корреспондентом Медиакорсети Дарья Кучеренко.
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