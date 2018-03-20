В Уфе журналисты заявили, что избиркомы скрыли нарушения

Как сообщил «КоммерсантЪ-Уфа», Дарья Кучеренко в своей жалобе указала, что зашла в кабинку для голосования и заштриховала все квадраты напротив фамилий кандидатов, а затем написала в верхней части бюллетеня: «Это не выборы! Это спектакль». Затем девушка свернула бюллетень и опустила в урну,