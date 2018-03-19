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В Башкирии посчитали половину голосов избирателей

19 марта 2018, 02:02
Результаты Владимира Путина немного улучшились, Павла Грудинина - ухудшились.

По состоянию на 1.45 на официальном сайте ЦИК Башкирии появились новые данные по выборам президента страны. Подсчитано около половины голосов избирателей.

По этим данным Владимир Путин набрал 78,25% голосов, Павел Грудинин - 12,62%. У первого за час результаты слегка подросли, у второго - снизились. Речь идет о десятых долях процента.

Заметим, что прошло шесть часов после завершения голосования, но итогов по явке в Башкирии на официальном сайте до сих пор нет.По-видимому, их объявят только после подсчета всех 100 процентов протоколов.

В это же время "Национальный общественный мониторинг" подвел итоги подсчета голосов, они получили данные по половине протоколов в России. Владимир Путин набрал 74,37%, Павел Грудинин - 14,11%. На третьем месте Владимир Жириновский - 6,51%.

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