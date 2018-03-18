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Путин набрал более 70% голосов после подсчета пятой части протоколов - ЦИК

18 марта 2018, 23:46
ЦИК России подвел предварительные итоги подсчета голосов.

Владимир Путин на выборах президента РФ получил 71,97% по итогам обработки 21,33% протоколов, следует из данных российского Центризбиркома - передает РИА Новости.

После закрытия участков в воскресенье ЦИК включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования​​​.

Данные по Башкирии пока выше. По предварительным данным, Владимир Путин набирает в республике - 78,8% голосов, Павел Грудинин - 12,59%. Учтено пока не более 10% протоколов. Необходимо учитывать, что в Уфе, например, до сих пор идет подсчет голосов.

Мы следим за развитием событий.

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