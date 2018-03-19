Одна ночь из жизни избирательного участка в Уфе: подсчеты, споры, уборка

20.00 – По окончании выборов члены избирательной комиссии и группа наблюдателей остались в комнате для голосования и перво-наперво занялись подсчетом неиспользованных бюллетеней, которых набралось около 480. Их разложили в стопки по 50 штук и провели процедуру гашения – для этого одна из членов УИК острыми ножницами отрезала угол у каждой стопки. После этого бюллетени уже считаются погашенными, так что даже в случае если кто-то пожелал бы использовать их в корыстных целях, сделать это не удалось бы, поскольку бланки были безнадежно испорчены.