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Фото двух комиссий: В Уфе почти никого, на родине Хамитова - оживленно

19 марта 2018, 02:36
Медиакорсеть заглянула в камеры видеонаблюдения, установленные в территориальных избирательных комиссиях.

02.25 уфимского времени. Мы решили воспользоваться ресурсом нашвыбор2018.рф и посмотреть, что происходит в эти минуты в двух разных территориальных избирательных комиссиях (ТИКах).

В ТИК № 55 (Кировский район Уфы) сидит одинокая женщина и ничего не происходит.

Зато в это же время горят окна на втором и третьем этажах администрации Кировского района Уфы. ТИК Кировского района находится на первом этаже.

В это же время в райцентре Балтачевского района Башкирии, на родине главы региона, в ТИК № 9 кипит оживленная жизнь. Вот снимки, подтверждающие это.

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