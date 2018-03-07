В Уфе сторонников Ксении Собчак попрекнули чак-чаком

- Нам сообщили, что угощение чак-чаком может быть расценено как подкуп избирателей, - поделился с Медиакорсетью Эрик Королев. - Это сообщение поступило от официального лица. Пока мы не будем называть его имя, потому что непонятно, шуточное это замечание было или нет.