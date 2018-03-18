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В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием хоккейной команды

18 марта 2018, 13:00
Республиканское Управление ГИБДД проводит проверку.

Авария произошла в субботу 17 марта на 61-м километре автодорги Бураево- Дюртюли. «Хенде-Солярис», движущийся по направлению в Дюртюли, столкнулся с направляющимся навстречу грузовиком «Донг-Фенг».

За рулем легкового автомобиля находился, как потом оказалось, голкипер хоккейной команды Татышлинского района, он погиб. Также ранения получили три пассажира, они доставлены в больницу. За рулем грузовика находился водитель из Пермского края.

В республиканском Управлдении ГИБДД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Источник Медиакорсети на условиях анонимности сообщил, что хоккеисты ехали на соревнования в Дюртюли из Татышлинского района.

- Глава района должен был обеспечить доставку команды на соревнования, но по каким-то причинам они поехали на своем транспорте, - сказал источник.

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