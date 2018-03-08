В Башкирии в ДТП сильно пострадала пятилетняя девочка

Несчастный случай произошел вчера днем, в деревне Рефанды. Водитель “Лады Калины” потерял управление и машина на полном ходу протаранила бок иномарки. К несчастью, удар произошел именно в сторону, где сидела маленькая девочка пяти лет. Несмотря на то, что она была пристегнута и сидела в специальном кресле для детей, получила травмы и сейчас находится в больнице. Кроме нее, никто из пассажиров не пострадал.