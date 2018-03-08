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В Башкирии в ДТП сильно пострадала пятилетняя девочка

8 марта 2018, 14:54
В Мишкинском районе на полном ходу столкнулись “Рено Дастер” и “Лада Калина”.

Несчастный случай произошел вчера днем, в деревне Рефанды. Водитель “Лады Калины” потерял управление и машина на полном ходу протаранила бок иномарки. К несчастью, удар произошел именно в сторону, где сидела маленькая девочка пяти лет. Несмотря на то, что она была пристегнута и сидела в специальном кресле для детей, получила травмы и сейчас находится в больнице. Кроме нее, никто из пассажиров не пострадал.

Согласно данным УГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки в республики зафиксировано 3 тысячи нарушений ПДД и задержаны 57 нетрезвых водителей.

#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
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