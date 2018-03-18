В Башкирии наблюдатели подводят результаты по жалобам и нарушениям

- Я был на том участке и меня чаем не угостили, даже обидно, - пошутил в ответ на предыдущую реплику председатель президиума коллегии "Гильдии российских адвокатов по РБ" Валерий Аббасов. По его словам, конечно, нарушения были. Но и были оперативные решения проблем. В целом, по словам Аббасова, можно сказать, что выборы состоялись.