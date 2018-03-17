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В Башкирии зафиксировали поток фальшивых наблюдателей

17 марта 2018, 19:47
Непонятные движения замечены в партиях КПРФ и "Яблоко".

Потоки фальшивых наблюдателей направляют на оформление в штабы Григория Явлинского и Павла Грудинина, сообщает «Idel.Реалии».

По словам начальника штаба партии «Яблоко» Эдуарда Полякова, к ним в штаб пришло много неизвестных людей, желающих поработать наблюдателями за 350 рублей в час, при этом «соискатели» признавались, что пришли по направлению от администрации одного из районов, от отдела образования или от школ. Хотя в штабе «Яблока» наблюдатели работают бесплатно.

В Уфе местная администрация пытается внедрить порядка 400 сотрудников коммунальных служб и бюджетных организаций в наблюдатели от Григория Явлинского, при этом, по данным партии, "многие из этих людей думают, что будут наблюдать от кандидата Владимира Путина, всех их "попросили на работе", сообщили в пресс-службе федерального штаба партии "Яблоко".

В Башкирском рескоме КПРФ минимум 25 человек получили фальшивые направления в участковые комиссии в качестве членов УИК с правом совещательного голоса. Направления были с поддельными подписями трех доверенных лиц Павла Грудинина: Владислава Кучина, Рустама Хафизова и Яна Двинского.

Выяснилось, что участковые комиссии принимали направления не только с фальшивыми подписями, но и вообще без под подписей. Сейчас мы всех этих людей выявляем и производим их замену, сообщил первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин

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