В Башкирии зафиксировали поток фальшивых наблюдателей

По словам начальника штаба партии «Яблоко» Эдуарда Полякова, к ним в штаб пришло много неизвестных людей, желающих поработать наблюдателями за 350 рублей в час, при этом «соискатели» признавались, что пришли по направлению от администрации одного из районов, от отдела образования или от школ. Хотя в штабе «Яблока» наблюдатели работают бесплатно.