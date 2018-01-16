mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Штаб Ксении Собчак в Уфе возглавил глава местного отделения РПР-Парнас

16 января 2018, 13:39
Уфимский предвыборный штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак возглавил председатель регионального отделения «РПР-Парнас» Рафик Дусалиев.

О том, что Дусалиев возглавил штаб Собчак в Уфе, сообщает газета "Коммерсантъ" в Уфе со ссылкой на сайт sobchakprotivvseh.ru.

Рафик Дусалиев - адвокат. Он запомнился тем, что пытался участвовать в конкурсе на должность главы администрации Уфы в 2014 году. Также он безуспешно пытался оспорить условия его проведения в суде.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. На сегодня ЦИК России принял документы 13 кандидатов, которые ведут сбор подписей. Среди наиболее весомых фигур - действующий президент страны Владимир Путин, кандидат от КПРФ директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин (зарегистрирован), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (зарегистрирован), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Материалы по теме
Мэра Уфы заметили на первом в Башкирии пункте сбора подписей за ПутинаВ Башкирии за Ксению Собчак собрали тысячу подписейПоявился прогноз явки в Башкирии на президентские выборы 2018 года
#Новости#Выборы#Выборы-2018#Наталья Кузнецова#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48