В Уфе по видеозаписям разыскивают фальсификаторов выборов

- Вся эта группировка действовала по предварительному сговору, - считает Станислав Чайченко, - Сейчас мы готовим и подаем заявления в следственный комитет РФ по РБ о возбуждении уголовных дел в отношении действующих лиц этой группировки. Мне поступает информация о том, что всех тех, кто участвовал в преступлениях по изменению волеизъявления граждан страны, убеждают их подельники, кураторы и организаторы, в том, что им за это ничего не будет. И главные организаторы якобы держат под контролем следственные органы и суды, и с ЦИК России «все решено». Но мы продолжим эту работу. Наша цель – верховенство закона и наказание за содеянные преступления против граждан страны.