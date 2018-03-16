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Борис Титов в Уфе: Я готов возглавить правительство

16 марта 2018, 19:15
На каких условиях он готов это сделать, кандидат в президенты рассказал на встрече с избирателями.

На встрече с избирателями, которая прошла в Уфе в последний день, когда разрешена агитация, Борису Титову задали вопрос: готов ли он возглавить правительство страны после выборов. Дело в том, что по закону избранный глава государства должен будет сформировать новое правительство.

- Я готов возглавить правительство России, но при определенных условиях: если у меня будут полномочия развивать и продвигать "Стратегию Роста", - ответил кандидат.

Речь идет о программе социально-экономического развития России, разработанной Титовым, которая является его предвыборной программой.

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