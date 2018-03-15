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В России установили мировой рекорд по обучению наблюдателей на выборы

15 марта 2018, 17:16
«Национальный общественный мониторинг» провел сегодня обучающий вебинар для наблюдателей и установил рекорд.

Более 29 тысяч человек сегодня приняли участие в обучении, организованном сетью общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Это мировой рекорд, сообщил журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Коломойцев сказал, что тем самым НОМ подтвердил статус «самой большой в России наблюдательной организации».

- Надеюсь, что в день голосования мы очень хорошо отработаем, будем внимательно наблюдать, - сказал он.

В работе вебинара приняла участие председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она назвала общественных наблюдателей «полпредами общества».

- Потому что вы менее ангажированы, не зависимы от партийных каких-то вкусов, от кандидатов. Вы зависимы - это очень хорошая зависимость - от нашего разнообразного гражданского общества, - сказала она.

- Если мы проводим выборы так, что за них не стыдно, мы укрепляем страну, - подчеркнула она.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Справка. НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

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