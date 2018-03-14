В Уфе осудили адвоката по делу «Дуслык-строя»

Суд установил, что в 2016 году адвокат защищал интересы обманутых дольщиков «Дуслык-строй» при расследовании уголовного дела. За 200 тысяч рублей адвокат предложил бывшему председателю ЖСК помочь избежать уголовной ответственности за мошенничество. Сумму он якобы планировал передать следователю МВД, в то время как в возбуждении уголовного дела в адрес отношении председателя ЖСК уже было отказано.