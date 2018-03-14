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В Уфе осудили адвоката по делу «Дуслык-строя»

14 марта 2018, 13:01
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы.

40-летнему адвокату, осужденному по статье «Покушение на мошенничество», вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в 2016 году адвокат защищал интересы обманутых дольщиков «Дуслык-строй» при расследовании уголовного дела. За 200 тысяч рублей адвокат предложил бывшему председателю ЖСК помочь избежать уголовной ответственности за мошенничество. Сумму он якобы планировал передать следователю МВД, в то время как в возбуждении уголовного дела в адрес отношении председателя ЖСК уже было отказано.

При получении суммы, обвиняемого задержали с поличным. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на три года с лишением права заниматься юридической помощью.

Подробнее о том, как потеряли свои квартиры пайщики ЖСК «Дуслык-строй» из Уфы потеряли свои квартиры, вы можете прочитать в нашем материале.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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