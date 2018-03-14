В Уфе власти не могут заставить водителей автобусов объявлять остановки

- Я на новогодних каникулах была в Таллине и что меня там приятно удивило, так это состояние автобусов. В каждом висит электронное табло, на котором показывается маршрут и отмечаются остановки. Плюс их еще и объявляют. Я тогда подумала, что это такая мелочь, о которой таллинцы, наверное, вообще не задумываются. Но это такая удобная вещь, - рассказала Дарья. - Но такие аргументы у нас обычно не работают. Поэтому я скажу на знакомом языке: «Чтобы Уфа стала центром притяжения туристов со всего мира, гордостью России, соответствовала званиям медовой столицы и самой восточной точки Европы, совершенно необходимо использовать лучшие международные практики, создать рабочую группу по изучению этого вопроса и через полгода представить проект решения».