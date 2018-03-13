«Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 131 млрд рублей

Речь идет о сумме дивидендов в 131,6 млрд руб, которую получила АФК в то время, когда еще владела компанией «Башнефть». Ходатайство об этом «Роснефть» направила в Арбитражный суд Башкирии 12 марта, оно зарегистрировано, но дата рассмотрения еще не назначена. Помимо этого, стороны направили ходатайство об отмене обеспечительных мер, которые были наложены на активы корпорации. Об этом сообщает ТАСС.