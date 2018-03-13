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«Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 131 млрд рублей

13 марта 2018, 09:39
Суд также снял арест с активов компании.

Речь идет о сумме дивидендов в 131,6 млрд руб, которую получила АФК в то время, когда еще владела компанией «Башнефть». Ходатайство об этом «Роснефть» направила в Арбитражный суд Башкирии 12 марта, оно зарегистрировано, но дата рассмотрения еще не назначена. Помимо этого, стороны направили ходатайство об отмене обеспечительных мер, которые были наложены на активы корпорации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее, 19 февраля Арбитраж Башкирии уже снял арест с 52,09% акций «Детского мира» и 90,47% акций БЭСК, которые принадлежат АФК «Система», 1 марта также был снят арест с 31,76% акций МТС.

Ранее сообщалось, что АФК «Система» заплатила «Башнефти» 100 млрд руб по мировому соглашению, в «Роснефти» эту информацию подтвердили. Стороны также приняли решение отказаться от других имущественных требований, которые могут возникнуть по искам.

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#Новости#Роснефть vs Система#Марат Гареев#Экономика
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