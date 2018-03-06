АФК «Система» досрочно выплатила «Башнефти» 100 млрд рублей

Теперь, в течение трех рабочих дней стороны должны подать заявления об отказе от всех ранее поданных друг к другу исков, а также о полной отмене всех обеспечительных мер по искам в отношении активов АФК «Система» и АО «Система-Инвест». Каждая из сторон должна отказаться от всех имущественных требований к иным сторонам, которые возникли или могут возникнуть в будущем.