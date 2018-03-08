Вконтакте запустила программу поддержки женского бизнеса

- ВКонтакте с каждым годом становится всё больше предпринимательниц, которые занимаются бизнесом самого разного масштаба и направления. Задача нашей программы — не просто дать стимул другим девушкам поверить в свои силы и создать бизнес, но и показать инструменты, с которыми его развитие будет быстрым и эффективным, - сообщает о целях программы директор по продвижению продуктов социальной сети Наталия Якунина.