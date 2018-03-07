В Уфе жильцам трехэтажки выставили счета за тепло по 12 тысяч рублей

- Согласно постановлениям правительства РФ N 307 от 23.05.2006 и N 354 от 06.05.2011, предприятия теплоснабжения ежегодно производят корректировку расчета платы за отопление. В соответствии с ней жильцы либо доплачивают за фактически потребленное тепло, либо им возвращают средства, если фактическое потребление было меньше заложенного норматива. О том, что будет произведена корректировка, жильцы дома № 3 по ул. Левитана были предупреждены заранее: были развешаны объявления, информация о корректировке была дана на квитанциях, кураторы МУП УИС проводила собрание с жильцами. Кстати, такая работа была проведена также и с жильцами других домов. На данный момент корректность доначисления еще раз проверяется сотрудниками Службы сбыта нашего предприятия, об итогам проверки мы сообщим жильцам на следующей неделе, - пояснила пресс-секретарь МУП УИС Анна Горюхина.