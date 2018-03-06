Жители Уфы вошли в число самых стройных россиян

По данным Avito, самым популярным размером женской одежды в Уфе является S (42-44). На него приходится 31% спроса. На втором месте – М (44-46): его носит примерно каждая четвертая девушка, желающая обновить гардероб. Доли спроса на L и XS составляют 13% и 12% соответственно, а наименее востребованы вещи размеров XL и XXL.