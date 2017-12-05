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Пользователи Одноклассников прошли опрос на тему ВИЧ-инфецирования

5 декабря 2017, 10:37
Тест состоял из 13 важных вопросов на тему СПИДа.

Во всемирный день борьбы со СПИДом в социальной сети Одноклассники прошел опрос граждан России и Белоруссии на тему ВИЧ. Анонимная анкета, состоящая из 13 вопросов, была составлена ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО. Всего в опросе приняли участие более 97 тысяч человек.

По результатам опроса стало известно, что 69 процентов респондентов хотя бы раз в жизни сдавали тест на ВИЧ, при этом 63 процента из них делали это в течение последнего года, а знают о том, что можно пройти тест 84 процента опрошенных.

90 процентов респондентов ответили, что для них не имеет значения ВИЧ-позитивный статус человек, когда речь идет, например, о школьном учителе. На вопрос, могут ли дети с ВИЧ-инфекцией посещать школу с другими детьми, 79 процентов ответили утвердительно, пять отрицательно, а 16 процентов считают, что это зависит от школы.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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