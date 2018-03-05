Ансамбль пенсии и пляски: что пенсионеры Башкирии думают о будущих выборах

- Недавно просидела в Пенсионном фонде два часа, ожидая своей очереди. Хотела кое-что выяснить. Одна пожилая женщина при мне спросила у сотрудницы фонда на открытой стойке, насколько ее пенсия повысилась после пересчета. «У вас - на рубль», - ответили ей. Женщина стояла, как оплеванная. «Ну вы не расстраивайтесь, - попыталась утешить ее сотрудница. - У большинства пенсионеров пенсии после пересчета повысились на восемь копеек». В нынешней пенсионной системе совсем ничего непонятно. Я работаю с 1978 года до сих пор, перерыв был два раза по году во время декретных отпусков на детей, а почему-то мне учли стаж всего 22 года. Моя пенсии сегодня составляет 8400 рублей, если брошу работу, то буду получать 9600 рублей. Я ничего не могу понять в этом, а что уж говорить о других пожилых людях, у которых нет высшего образования, к примеру?! И, кстати, многие мои знакомые предпринимательницы переживают, что их пенсия будет грошовой. На что им жить, если не накопили больших денег, а все вкладывали в дело и в текущие расходы?.. Там же, в Пенсионном фонде, я услышала такой разговор сотрудниц: «Россия всем прощает долги, кроме своих граждан. Все россияне постоянно кому-то должны или опутаны кредитной кабалой». Это говорили сотрудницы Пенсионного фонда. А уж кто как не они знают всё это. На выборы пойду, постоянно дома спорим на эту тему, обсуждаем программы разных кандидатов