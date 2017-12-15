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В Башкирии студент незаконно получил 143 тысячи рублей пенсии

15 декабря 2017, 10:39
Суд взыскал с молодого человека всю сумму излишне выплаченной пенсии.

Житель Белорецкого района незаконно присвоил себе пенсию в размере 143 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Молодой человек, ответчик по делу, обратился с заявлением о назначении пенсии из-за потери кормильца, как лицу, достигшему 18 лет и обучающемуся по очной форме в ВУЗе в пенсионный фонд. Однако при проверке выяснилось, что молодого человека отчислили из образовательного учреждения, не сообщив об этом и продолжил получать пенсию. Сумма лишней выплаченной пенсии составила 143 тысячи рублей.

Суд взыскал с молодого человека сумму излишне выплаченной пенсии и расходы по оплате государственной пошлины.

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