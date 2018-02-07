Верховный суд Башкирии не стал освобождать виновного в гибели судьи

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Калининского суда Уфы, ранее отказавшего в условно-досрочном освобождении (УДО) виновнику резонансного ДТП в центре Уфы. Илья Климов был приговорён к четырём года и десяти месяцам колонии поселения за нарушение правил дорожного движения (ПДД) повлекшее смерть двух человек. Как удалось доказать в суде, в 2013 году Климов грубо нарушил ПДД выехав на большой скорости на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате внедорожник протаранил пассажирский автобус, перед этим сбив женщину переходившую дорогу по зебре, позже выяснилось, что погибшая была арбитражным судьёй. Также в аварии погиб знакомый осуждённого, находившийся на месте пассажира.