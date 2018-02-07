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Верховный суд Башкирии не стал освобождать виновного в гибели судьи

7 февраля 2018, 10:11
Илья Климов, сбивший судью в Уфе, пытался освободиться досрочно.

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Калининского суда Уфы, ранее отказавшего в условно-досрочном освобождении (УДО) виновнику резонансного ДТП в центре Уфы. Илья Климов был приговорён к четырём года и десяти месяцам колонии поселения за нарушение правил дорожного движения (ПДД) повлекшее смерть двух человек. Как удалось доказать в суде, в 2013 году Климов грубо нарушил ПДД выехав на большой скорости на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате внедорожник протаранил пассажирский автобус, перед этим сбив женщину переходившую дорогу по зебре, позже выяснилось, что погибшая была арбитражным судьёй. Также в аварии погиб знакомый осуждённого, находившийся на месте пассажира.

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#Новости#Арбитражный суд Башкирии#ДТП#Константин Климов#Происшествия
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