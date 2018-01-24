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Виновник ДТП, в котором погибла уфимская судья, может освободиться досрочно

24 января 2018, 11:13
Это вторая попытка Ильи Климова выйти на свободу досрочно.

Виновник резонансного ДТП в Уфе, в котором погибла судья вновь пытается выйти на свободу досрочно, об этом сообщает телеканал «Россия Башкортостан».

Напомним, в конце 2017 года приговорённый к четырём годам и десяти месяцам колонии поселения Илья Климов уже подавал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), однако Калининский суд Уфы пришёл к выводу, что виновник ДТП с двумя погибшими не заслужил освобождения раньше срока.

Как сообщает телеканал, решение суда первой инстанции не устроило мать осуждённого, и она инициировала обжалование в Верховном суде Башкирии. На предварительном заседании суда адвокат Климова Вероника Яценко, заявила ходатайство о переносе заседания, для того чтобы она могла ознакомится с материалами дела. С таким же ходатайством выступила и потерпевшая сторона. В итоге суд принял решение перенести рассмотрение дела на февраль этого года. Сам Климов попросил суд рассмотреть апелляцию без его присутствия.

Напомним, в ноябре 2013 года Илья Климов, находясь за рулём внедорожника, на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил судью Марину Полтавец. Позже в больнице скончался пассажир внедорожника, друг Климова, Эмиль Камалов.

Резонанс делу придало ещё и то, что аварию запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в городе, запись с которых быстро распространилась на всю Россию.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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