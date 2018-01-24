Виновник ДТП, в котором погибла уфимская судья, может освободиться досрочно

Как сообщает телеканал, решение суда первой инстанции не устроило мать осуждённого, и она инициировала обжалование в Верховном суде Башкирии. На предварительном заседании суда адвокат Климова Вероника Яценко, заявила ходатайство о переносе заседания, для того чтобы она могла ознакомится с материалами дела. С таким же ходатайством выступила и потерпевшая сторона. В итоге суд принял решение перенести рассмотрение дела на февраль этого года. Сам Климов попросил суд рассмотреть апелляцию без его присутствия.