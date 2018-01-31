Агентство Moody повысило кредитный рейтинг «Роснефти» и «Башнефти»

Как сообщили в пресс-службе «Башнефти», на сегодня компания имеет два кредитных рейтинга инвестиционного уровня (Moody’s – “Baa3” и Fitch – “BBB-”) от “большой тройки” международных рейтинговых агентств. По мнению Moody’s, кредитный рейтинг «Роснефти» выше суверенного кредитного рейтинга страны, что говорит о высоком кредитном качестве компании. Аналитики неоднократно отмечали сильные позиции «Роснефти» и рост масштабов её бизнеса (в том числе за границей). Большим плюсом также является сохранение адекватного объема ликвидных активов на балансе и доступа к источникам финансирования внутри страны. Напомним, Moody’s понизило рейтинг «Роснефти» в феврале 2015 года на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга страны.