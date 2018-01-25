«Башнефть» запустила самые крупные в Евразии биоочистные сооружения

Новые очистные сооружения производительностью 84 тысячи кубометров в сутки стали самым большим подобным объектом в Евразии, их ввод обошёлся компании более чем в 11 млрд рублей. Ресурс позволяют обеспечить очистку всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только предприятий «Башнефти», но и десятков других резидентов Северного промышленного узла Уфы. В ближайшем будущем возможен переход нефтеперерабатывающего комплекса на полностью замкнутый цикл, то есть вся поступившая вода будет использоваться многократно, без каких-либо сбросов в водоёмы.