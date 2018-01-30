В Башкирии начался суд над двумя начальниками районных отделов ГИБДД

- Начальник ГИБДД по Баймакскому району был тогда старшим госинспектором регистрационного подразделения в Абзелиловском районе, он остался один, так как второй сотрудник был в отпуске, - рассказал подробности дела Динар Гильмутдинов. - У нас один человек не имеет права принимать экзамен по ПДД и по вождению, начальник ГИБДД, не убедившись, что ему дали, принял, не посмотрев, кто там, вот и всё.