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В Башкирии начался суд над двумя начальниками районных отделов ГИБДД

30 января 2018, 15:52
Следователи подозревают их в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В Башкирии суд начал рассматривать дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в отношении сотрудников госавтоинспекции. Обвиняемыми по делу проходят начальники отделов ГИБДД по Абзелиловскому и Баймакскому районам, Даян Кадыров и Тимур Фаттахов. По версии следствия в 2016 году Кадыров и Фаттахов выдали водительское удостоверение без сдачи соответствующих экзаменов.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета республики, Кадыров и Фаттахов пытались таким образом помочь своему знакомому на безвозмездной основе.

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, отвечая на наш вопрос об этом деле, сообщил, что обвиняемые не были уволены со своих постов, но до решения суда отстранены от исполнения обязанностей.

- Начальник ГИБДД по Баймакскому району был тогда старшим госинспектором регистрационного подразделения в Абзелиловском районе, он остался один, так как второй сотрудник был в отпуске, - рассказал подробности дела Динар Гильмутдинов. - У нас один человек не имеет права принимать экзамен по ПДД и по вождению, начальник ГИБДД, не убедившись, что ему дали, принял, не посмотрев, кто там, вот и всё.

Первое заседание по делу должно было состояться 19 января, однако было перенесено по ходатайству одной из сторон процесса.

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