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В Башкирии возбудили уголовное дело на высокопоставленного сотрудника ГИБДД

13 декабря 2017, 09:56
Начальника районного отдела ГИБДД подозревают в превышении полномочий.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении 31-летнего начальника отдела ГИБДД по Учалинскому району. Как рассказали в следственном управлении ведомства, с ноября 2016 по июнь 2017 года «в интересах своих знакомых, в действиях которых сотрудниками ДПС были обнаружены административные правонарушения, давал указания своим подчиненным убирать протоколы и стирать из базы данные о совершении его знакомыми правонарушений». На данный момент материалы дела насчитывают уже семь эпизодов, подпадающих под действие статьи 286 уголовного кодекса (превышение должностных полномочий), в случае, если вина полицейского будет доказана, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии сотрудник уже уволен из органов по отрицательным основаниям. Также известно, что до суда он будет находится под подпиской о невыезде.

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