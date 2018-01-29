Жизнь в кредит на примере жителей Башкирии: две стороны одной медали

- Все началось с того, что четыре года назад мы решили сделать дома ремонт. Я работал тогда в госструктуре, получал неплохую зарплату и решил впервые взять кредит в банке – 300 тысяч рублей. Собрал все справки, подал заявку в банк, которую одобрили довольно быстро. При зарплате в 45-50 тысяч рублей платеж по кредиту в размере 9330 рублей на пять лет показался вполне приемлемым. И я успешно справлялся с ним. Через год ко мне обратился брат с просьбой взять кредит для него, потому что ему в банке отказали из-за недостаточного стажа работы на новом месте. После нехитрых подсчетов мне показалось, что это не доставит больших проблем, и я согласился помочь. Попросил снова 300 тысяч, а банк одобрил 450 тысяч. Посоветовался с родней, они порекомендовали соглашаться и при этом отдать им обещанные 300 тысяч рублей, а 150 тысяч взять себе и докончить ремонт. Так и сделали.