Башкирия попала в ТОП-3 регионов России по числу граждан-банкротов

- За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения, - сказал Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.