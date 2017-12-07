Строительство полигона в Благовещенске: проведут дополнительные слушания

Напомним, что компания «Регион-капитал» планирует построить недалеко от Благовещенска рядом с селом Новонадеждино полигон для захоронения ТКО, а также мусоросортировочный комплекс. Ориентировочная стоимость проекта около 15 млрд руб. В тоже время местные жители выступают против. Стороны не могут договориться уже несколько месяцев. Предыдущие слушания были проведены в конце 2016 года, но закончились провалом.