В Башкирии проведут День без интернета

Сегодня региональное отделение «Единой России» проведет в городах Башкирии массовые мероприятия, посвященные Международному дню без интернета. Все желающие в этот день смогут принять участие в веселых конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах. Главная цель праздника – побудить людей отказаться от интернета хотя бы на время, показать весь интерес реального общения.