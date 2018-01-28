Гонщики «Башкортостана» победили в Уфе и оторвались от «Мега-Лады»

В очном противостоянии тольяттинцы набрали больше очков, чем «ЦТВС им. Кадырова» – 7:5, но в результате понадобилась еще одна встреча на ледовой дорожке – Николай Красников в перезаезде за первое командное место с большим преимуществом победил Данила Иванова и уфимцы оторвались от тольяттинцев на 4 очка.