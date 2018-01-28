mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Гонщики «Башкортостана» победили в Уфе и оторвались от «Мега-Лады»

28 января 2018, 18:40
Второй день ледового спидвея на стадионе «Строитель» получился еще более захватывающим.

Несмотря на морозную погоду, зрителей на стадионе опять было много. И все они жаждали увидеть победу своих земляков, что и случилось.

Постепенно по ходу заездов вперед вышли гонщики «Мега-Лады», но башкирским спортсменам удалось в последнем заезде набрать 5 очков и догнать своих оппонентов.

Лидеры чемпионата России в командном зачете, команды из Уфы и Тольятти, пришли к финишу с равным количеством очков – по 30. На третьем месте финишировала команда из Нефтекамска – 25 очков.

В очном противостоянии тольяттинцы набрали больше очков, чем «ЦТВС им. Кадырова» – 7:5, но в результате понадобилась еще одна встреча на ледовой дорожке – Николай Красников в перезаезде за первое командное место с большим преимуществом победил Данила Иванова и уфимцы оторвались от тольяттинцев на 4 очка.

До конца командного первенства осталось провести 5-й и 6-й этапы, которые пройдут 24-25 февраля в Тольятти.

Материалы по теме
Николай Красников стал чемпионом Европы по мотогонкам на льдуКрасников уверен, что пятикратного чемпиона России заменят пять новых чемпионов из БашкирииНиколай Красников привел «Башкортостан» к победе
#Новости#Болеем за наших#Марат Лутфрахманов#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48