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Красников уверен, что пятикратного чемпиона России заменят пять новых чемпионов из Башкирии

26 декабря 2013, 22:09
Конец года Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова завершил блестящей победой в личном чемпионате России в Тольятти. Во вторник 22-летний уфимец Дмитрий Колтаков обошел действующего чемпиона мира Данила Иванова на его домашнем треке. В заключительном заезде на последних метрах тольяттинец уступил башкирском гонщику, заняв второе место, в итоге кадыровцы закрыли календарь 2013 года еще одной красивой победой.


- Есть ли желание приглашать гонщиков со стороны для усиления позиций башкирского спидвея?


- Какие новые фамилии появятся в будущем году?


- С удивлением узнали, что вы не принимаете участия на январском личном чемпионате в Уфе. Неужели завершили карьеру в рамках личного первенства?


- Ранее вы сообщали об «экстрим-парке». Что это за проект?


- Почему закрыта одна из трибун «Строителя»?








- Кого из конкурентов опасаетесь на январском личном чемпионате?


- Кто представит «кадыровцев» на командных соревнованиях в феврале?




- Каково будущее мотоспорта в Уфе?


- Новый формат?


- Хватит ли на это мастерства спортсменов и качественной техники?



Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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