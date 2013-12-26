Красников уверен, что пятикратного чемпиона России заменят пять новых чемпионов из Башкирии

Конец года Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова завершил блестящей победой в личном чемпионате России в Тольятти. Во вторник 22-летний уфимец Дмитрий Колтаков обошел действующего чемпиона мира Данила Иванова на его домашнем треке. В заключительном заезде на последних метрах тольяттинец уступил башкирском гонщику, заняв второе место, в итоге кадыровцы закрыли календарь 2013 года еще одной красивой победой.