Красников уверен, что пятикратного чемпиона России заменят пять новых чемпионов из Башкирии
26 декабря 2013, 22:09
Конец года Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова завершил блестящей победой в личном чемпионате России в Тольятти. Во вторник 22-летний уфимец Дмитрий Колтаков обошел действующего чемпиона мира Данила Иванова на его домашнем треке. В заключительном заезде на последних метрах тольяттинец уступил башкирском гонщику, заняв второе место, в итоге кадыровцы закрыли календарь 2013 года еще одной красивой победой.
- Есть ли желание приглашать гонщиков со стороны для усиления позиций башкирского спидвея?
- Какие новые фамилии появятся в будущем году?
- С удивлением узнали, что вы не принимаете участия на январском личном чемпионате в Уфе. Неужели завершили карьеру в рамках личного первенства?
- Ранее вы сообщали об «экстрим-парке». Что это за проект?
- Почему закрыта одна из трибун «Строителя»?
- Кого из конкурентов опасаетесь на январском личном чемпионате?
- Кто представит «кадыровцев» на командных соревнованиях в феврале?
- Каково будущее мотоспорта в Уфе?
- Новый формат?
- Хватит ли на это мастерства спортсменов и качественной техники?