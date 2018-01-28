Николай Красников привел «Башкортостан» к победе

В итоге результаты первого дня соревнований порадовали многочисленных болельщиков башкирского мотоспорта – впереди команда Уфы. «Башкортостан» (Уфа) победил на третьем этапе российской Суперлиги по мотогонкам на льду и увеличил свое преимущество над «Мега-Ладой» (Тольятти) до двух очков. Подиум в Уфе дополнила команда из Нефтекамска.