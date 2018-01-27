На задержку зарплаты теперь можно жаловаться через мобильное приложение

Сейчас в приложении работают следующие функции: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством".