Госдума разрешила платить зарплату в валюте, но не всем

Прежде такой возможности у работодателей не было, они обязаны были расплачиваться со своим персоналом исключительно рублями, даже если они находились на службе в их филиале в другой стране. Хотя это обстоятельство противоречило положениям закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволял юридическим лицам-резидентам РФ расплачиваться за услуги иностранной валютой.