Госдума разрешила платить зарплату в валюте, но не всем

Сегодня, 25 января, стало известно, что Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, позволяющие российским компаниям, сотрудники которых работают за границей, платить им зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщили «Новые Известия».
Прежде такой возможности у работодателей не было, они обязаны были расплачиваться со своим персоналом исключительно рублями, даже если они находились на службе в их филиале в другой стране. Хотя это обстоятельство противоречило положениям закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволял юридическим лицам-резидентам РФ расплачиваться за услуги иностранной валютой.
Теперь же новые поправки в Трудовой кодекс устраняют такую правовую коллизию.
Уточняется, что данные изменения затронут сотрудников российских посольств и консульств, дипломатов и других работников российских компаний, работающих за границей.