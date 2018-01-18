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В Башкирии работники обанкротившегося завода ждали зарплату с 2015 года

18 января 2018, 09:38
Предприятие не выплатило работникам зарплату в пять млн рублей.

Предприятие ООО «Куганакский кирпичный завод» Стерлитамакского района Башкирии в 2015 году задолжало 171 работникам зарплату около пяти миллионов рублей и спустя год было объявлено банкротом, однако задолженность не погасило, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Директор завода неоднократно привлекался к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства о труде». Для погашения перед работниками долга по зарплате конкурсному управляющему объявлено предостережение.

После прокурорского вмешательства организация полностью рассчиталась с долгами перед сотрудниками.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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