В Башкирии работники обанкротившегося завода ждали зарплату с 2015 года

Предприятие ООО «Куганакский кирпичный завод» Стерлитамакского района Башкирии в 2015 году задолжало 171 работникам зарплату около пяти миллионов рублей и спустя год было объявлено банкротом, однако задолженность не погасило, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.