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В Башкирии отдали долг по зарплате в 580 миллионов рублей

15 января 2018, 10:30
Также стали известны другие итоги работы прокуратуры.

Прокурор республики Андрей Назаров на торжественном собрании, посвященном 296-летию со дня образования органов прокуратуры сообщил о результатах работы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Было выявлено 300 работодателей, которые задолжали зарплату на сумму более 780 миллионов рублей. Перед работниками погашена задолженность на сумму более 580 миллионов рублей.

Устранены более тысячи нарушений в сфере обеспечения доступной безбарьерной среды для маломобильных граждан. Защищены права более 100 несовершеннолетних на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, в том числе 40 детей-инвалидов.

За последние два года в республике благодаря прокуратуре приняты меры по благоустройству населенных пунктов – очистке дворов, устройству уличного освещения и ремонту памятников. Активизировалась деятельность по борьбе с браконьерством и нелегальным оборотом запрещенных орудий лова.

В пользу государства было обращено имущество на сумму около 40 миллионов рублей, а в сфере противодействия коррупции выявлено более четырех тысяч нарушений.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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