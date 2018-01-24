Вестерлунд о поражении от «Йокерита»: Это было хорошее шоу

– Конечно, это не очень хороший результат. Нам надо больше очков. Игра была зрелищной. Произошло много событий, было много моментов и голов. Это хорошее шоу для зрителей. Но, с точки зрения тренера, это не очень хорошая игра. Турнир продолжается. Сейчас мы будем тренироваться целый месяц и готовиться к следующим двум играм, - подытожил Вестерлунд.